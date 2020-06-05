Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek olduğu belirlenen saldırgan kaçtı. Polis, bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti
05.06.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,silahlı saldırı,
709103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709103.aspx
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