Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek olduğu belirlenen saldırgan kaçtı. Polis, bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.