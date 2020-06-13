Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde H.Y. idaresindeki 35 T 6972 plakalı ticari taksi Şair Eşref Bulvarı istikametinde ilerlerken Gazi Bulvarı yönünde seyir halinde olan H.K idaresindeki 35 T 7186 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 T 7186 plakalı ticari taksi takla atarak kaldırımın üzerine çıkarken kazada 2 sürücü de yaralandı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kentin en işlek caddelerinden birisi olan Gazi Bulvarı’nda çevre güvenliği sağlanırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücülerin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.