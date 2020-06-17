Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu soktu. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Giysi kumbarasını akılalmaz yöntemle boşalttılar
17.06.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bir kişi ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası’ndaki eşyaları çuvallara doldurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : giysi kumbarası,kıyafet hırsızı,
711599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711599.aspx
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