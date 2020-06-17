Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıt toplayan şahıs giysi kumbarasından içeri bir çocuğu soktu. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları şahıs kapaktan alarak el arabasına koydu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Apartmanda yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.