Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
3 ev karantinaya alındı
11.07.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ev,karantina,
717305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717305.aspx
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