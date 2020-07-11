Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.