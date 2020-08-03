Bozcaada’da Beylik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ilçedeki itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca adaya Ezine ve Ayvacık'tan feribotla takviye ekipler gönderilmişti.
Bozcaada'da çıkan yangın kontrol altına alındı
03.08.2020 - 01:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 01:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını duyururken Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Etiketler : bozcaada,bozcaada yangın,yangın,
722361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722361.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER