Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozcaada’da Beylik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ilçedeki itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca adaya Ezine ve Ayvacık'tan feribotla takviye ekipler gönderilmişti.