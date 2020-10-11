Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Muhtarı Murtaza Öner, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Murtaza Öner'in cenazesi kılınacak olan namazın ardından İldem mezarlığına defnedilecek.