Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Muhtarı Murtaza Öner, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Murtaza Öner'in cenazesi kılınacak olan namazın ardından İldem mezarlığına defnedilecek.
Mahalle muhtarı koronavirüse yenik düştü
11.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de koronavirüse yakalanan Gökkent Mahalle Muhtarı hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Muhtarı Murtaza Öner, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : muhtar,koronavirüs,
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