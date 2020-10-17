Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde ilerleyişi sürdürdürüyor. İşgalden kurtarılan ve hızla yoluna devam eden Azerbaycan askeri namaz kılıyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.