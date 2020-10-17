Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde ilerleyişi sürdürdürüyor. İşgalden kurtarılan ve hızla yoluna devam eden Azerbaycan askeri namaz kılıyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.