Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde ilerleyişi sürdürdürüyor. İşgalden kurtarılan ve hızla yoluna devam eden Azerbaycan askeri namaz kılıyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Cephe hattında namaz!
17.10.2020 - 16:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde ilerleyişi sürdürdürüyor. İşgalden kurtarılan ve hızla yoluna devam eden Azerbaycan askeri namaz kılıyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Etiketler : Cephe hattı,
739672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739672.aspx
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