Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürüyor. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle D100 karayolu ve diğer güzergahlarda sürücüler zor anlar yaşıyor.