Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı
09.01.2021 - 12:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Etiketler : istanbul valiliği,yağış,sağanak,
758661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758661.aspx
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