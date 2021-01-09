Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.