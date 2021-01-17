Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aç olan kedi bir marketin kapısına gelerek sesini duyurmaya çalıştı. Bunu gören marketteki kadın kedinin isteğine duyarsız kalmadı. Hemen bir süt ve bir boş kalp alan kadın, kediye verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayı görenlerin içini ısıtan görüntüler büyük takdir topladı.