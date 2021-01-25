Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir demir döküm fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken fabrikanın üretim bölümünde hasar oluştu.
Bilecik'teki fabrika yangını söndürüldü
25.01.2021 - 01:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Vezirhan beldesindeki bir fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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762457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762457.aspx
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