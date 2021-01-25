Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir demir döküm fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken fabrikanın üretim bölümünde hasar oluştu.