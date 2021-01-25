Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00 de sona ermesinin ardından 15 Temmuz şehitler köprüsün ’de trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluşurken Haftanın ilk iş günü olmasının etkisi trafik yoğunluğu oluştu.