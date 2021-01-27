İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sulu kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı sürüyor. Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.