Bahçeşehir Gölet Parkı’nda elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken o anlar kameralara yansıdı. Dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Başakşehir'de yangın
04.02.2021 - 20:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bahçeşehir Gölet Parkı’nda bir anda yükselen alevler paniğe sebep oldu.
Etiketler : başakşehir,yangın,
765196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765196.aspx
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