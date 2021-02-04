Bahçeşehir Gölet Parkı’nda elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken o anlar kameralara yansıdı. Dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.