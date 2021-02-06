Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16