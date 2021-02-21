O.B. yönetimindeki 59 B 1539 plakalı otomobille E.Y. idaresindeki 59 YV 090 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada sürücü O.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.