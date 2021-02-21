O.B. yönetimindeki 59 B 1539 plakalı otomobille E.Y. idaresindeki 59 YV 090 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada sürücü O.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21.02.2021 - 02:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : tekirdağ,tekirdağ kaza,trafik kazası,
769222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769222.aspx
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