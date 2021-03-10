ilçenin Savaşır köyü, Covid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların durdurulduğu köyde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
10.03.2021 - 20:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : ardahan,köy,karantina,Savaşır,
773693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773693.aspx
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