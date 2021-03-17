Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Helvacı mahallesinde iki katlı evin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle üst kata sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.