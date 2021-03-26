Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Olayın ardından yapılan ilk açıklamaya göre, 32 kişi hayatını kaybederken 66 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.
Mısır'da tren kazası: 32 ölü
26.03.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralandı.
Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Olayın ardından yapılan ilk açıklamaya göre, 32 kişi hayatını kaybederken 66 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır,tren,kaza,
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