Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Olayın ardından yapılan ilk açıklamaya göre, 32 kişi hayatını kaybederken 66 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.