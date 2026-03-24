Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2024 yılında başlattığı "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" tartışmasının şehrin tanıtımı için maksatlı bir çıkış olduğunu ve söylemin ardından arama motorlarında 3,5 milyon kez arama yapılarak asıl amaca ulaşıldığını belirtti. Özlü, "Birçok kişi 'Faruk Özlü dağı kaçırıyor' gibi anladı. Halbuki dağ yerinde duruyor. Biz dağı oradan alıp Düzce'ye getirmiyoruz. Ben 'Düzce Dağı' dedikten sonra 3,5 milyon kişi Google'ye girip 'Düzce Dağı neresi?' ya da 'Nerede?' diye sordu. Ben amacıma ulaştım." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2024 yılında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı." ifadelerini kullanmıştı. Faruk Özlü, açıklamasının yankılarına ilişkin yeni değerlendirmede bulundu.

Google'da 3,5 milyon kez arandı! Düzce Belediye Başkanı, 'Bolu Dağı' tartışmasının perde arkasını anlattı

"BİZ DAĞI ORADAN ALIP DÜZCE'YE GETİRMİYORUZ"

Aradan geçen 2 yılın ardından konuya açıklık getiren Başkan Özlü, söz konusu ifadenin Düzce'nin tanıtımına yönelik stratejik bir söylem olduğunu ve hedefine ulaştığını kaydetti. Açıklamasının ardından internet arama motorlarında "Düzce Dağı nerede?" sorusunun 3,5 milyon kez aratıldığını ifade eden Özlü, şunları söyledi:

"Ben 2 sene önce 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı' dedim. Bu maksatlı bir çıkıştı. Birçok kişi 'Faruk Özlü dağı kaçırıyor' gibi anladı. Halbuki dağ yerinde duruyor. Ben Düzce desem ne olur, Bolu desem ne olur? Biz dağı oradan alıp Düzce'ye getirmiyoruz. Dağ yerinde. Ben 'Düzce Dağı' dedikten sonra 3,5 milyon kişi Google'ye girip Düzce Dağı neresi ya da nerede diye sordu. Ben amacıma ulaştım. Böylelikle Düzce ismini duyurmuş oldum."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü

"DÜZCE'NİN TANITIMINA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Düzce'nin güzelliklerine dikkati çeken Özlü, "Düzce butik ve güzel bir şehir. Düzce'nin tanıtımına ağırlık vereceğiz. Bu sadece gazetelere, televizyonlara reklam vererek olmuyor. İnsanları Düzce'ye çekeceğiz, buraları görecekler, nefes alacaklar ve buradaki insanlarla muhatap olacaklar. Böylelikle buraya gelen insanlarda bu şehri anlatacaklar." dedi.

