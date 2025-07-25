Havuza girmeden önce bu haberi okuyun! Tatilinizin sonu ameliyat olmasın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şerif Şamil Kahraman, yaz aylarında artan dış kulak enfeksiyonlarına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Şerif Şamil Kahraman, deniz suyu enfeksiyon kaynağı olabileceğini, kulak kirinin ise suyla şişip ağrı yapabileceğini belirtti. Ayrıca havuz şakalarının kulak zarını zedeleyebileceğini aktaran Kahraman, vatandaşların kulak sağlığına dikkat etmesinin tatil keyiflerini koruyabileceğini aktardı. Son olarak ise Kahraman yaz mevsimiyle birlikte havuz ve deniz keyfi artarken, kulak sağlığı ihmal edildiğinde tatil keyfinin hastane koridorlarına taşındığını söyledi.

Klorlu olsa da düzenli temizliği yapılmayan, su sirkülasyonu yeterli olmayan havuzların, bakteri ve mantar enfeksiyonları açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Kahraman, "Havuz kurallarına uyulmaması, rüzgar etkisiyle gelen kirleticiler ve havuz kullanıcılarının hijyen kurallarına uymaması bu riski artırıyor. Bu farklılık, kulak kanalının doğal koruma mekanizmasını etkileyerek deniz suyunun enfeksiyonlara zemin hazırlamasına neden olabilir. 'Tuzlu su mikrop öldürür’ düşüncesinin her zaman geçerli değil, özellikle kirli sahillerde dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

KULAK KİRİ VE HAVUZ ŞAKALARI TATİLİNİZİ BOZMASIN

Kişinin başının aniden suya daldırılmasının da farklı sorunlara yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Kahraman, "Kulakta buşon varsa ve suyla temas ederse, şişerek kulak kanalını tıkayıp ağrıya ve işitme kaybına neden olabilir. Havuz, göl ya da denize girildiğinde sulu şakalar da yapılabilmektedir. Bu şakalar sırasında kişilerin suya aniden başının bastırılması durumunda ya da bu kişilerin suya aniden sallanarak atılması sırasında veya ani suya düşüş durumlarında kulak barotravmaya (basınç sarsısı) uğrayabilmekte ve kulak zarında delik oluşabilmektedir. Egzema, sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları olan kişilerde kaşınma nedeniyle oluşan travmalar ve cilt bariyerinin bozulması bu kişileri dış kulak iltihabına yatkın hale getirir" şeklinde konuştu.

YAZ AYLARINDA DIŞ KULAK İLTİHABI ARTIYOR

Tanının otoskop veya endoskop ile konduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şerif Şamil Kahraman, "İltihap seviyesine göre topikal damlalar, asidik çözeltiler, kulak fitilleri veya gerekirse sistemik antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Kulak tıkanıklığı her zaman kirden kaynaklanmayabilir, ödem nedeniyle oluşan şişlik de bu hissi oluşturabilir. Kulak kurcalamaktan kaçınılması gerekiyor. Dış kulak yolu iltihabının her yaş grubunda görülebilir, özellikle kulak kanalı dar olan çocukların ve yüzücülerin risk altında olduğunu söyleyebilirim. Kulakta ağrı, kaşıntı, tıkanıklık, akıntı gibi belirtiler yaşayanların KBB uzmanına başvurmaları gerekiyor" diye anlattı.

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