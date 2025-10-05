Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
11 çocuk öksürük şurubu yüzünden öldü, doktor gözaltına alındı

11 çocuk öksürük şurubu yüzünden öldü, doktor gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
11 çocuk öksürük şurubu yüzünden öldü, doktor gözaltına alındı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da öksürük şurubu nedeniyle hayatını kaybeden 11 çocuğun ardından doktor gözaltına alındı. Şurubun yüksek dozda toksik kimyasal içermesi sonucu ölümler meydana geldiği bildirildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, 11 çocuğun öksürük şurubundan dolayı hayatını kaybetmesi üzerine, bu ilacı reçete eden doktor gözaltına alındı.

India Today'in haberine göre, ölen çocukların kullandığı öksürük şurubunun, böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabilecek yüksek miktarda toksik "dietilen glikol" içerdiği tespit edildi.

DOKTOR GÖZALTINDA

Polis, ölen çocukların çoğuna öksürük şurubu reçete ettiği tespit edilen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı.

Soni'nin "çocukların tedavisinde ihmalkarlık" gerekçesiyle derhal görevden uzaklaştırıldığını kaydeden polis, hem doktor hem de şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

ŞURUBUN SATIŞI DURDURULDU

Olayın ardından eyalet hükümeti, söz konusu şurubun ve üretici firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

Hindistan 2023'te, çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasaklamıştı.

 

