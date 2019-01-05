Tokyo’da, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı. Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya’nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon Yen’e (yaklaşık 16 milyon TL) satıldı.
16 milyon liraya satıldı
05.01.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokyo’da yapılan yeni yıl balık mezatında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333 milyon Yen’e (yaklaşık 16 milyon TL) alıcı buldu.
Etiketler : Tokyo,
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