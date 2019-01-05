Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo’da, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı. Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya’nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon Yen’e (yaklaşık 16 milyon TL) satıldı.