Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı! "Bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı çevirdi"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı!

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Filistin Devleti'ni tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Gazze'de sürdürdüğü soykırım nedeniyle küresel kamuoyunda giderek yalnızlaşan Tel Aviv yönetimi, umduğu siperi Paris'te de bulamadı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Filistin Devleti’ni tanıyan ve Tel Aviv’in hukuk tanımaz politikalarını eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef alarak, "Bizi sırtımızdan bıçakladı" hezeyanında bulundu.

"BIÇAĞI SIKICA ÇEVİRDİ"

Kanal 14 televizyonuna konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, "Macron bıçağı sıkıca çevirdi" ifadelerini kullandı.

Chikli, Fransa iç siyasetine de değinerek Paris yönetimi içinde İsrail’in pozisyonuna destek veren ana aktörün Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi olduğunu öne sürdü. İsrailli Bakan ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine aldığı kararları da tanımadıklarını ve karşı çıktıklarını yineledi.

İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı! "Bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı çevirdi"
Başlık Resmiİsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı! "Bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı çevirdi"

FRANSA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMIŞTI

İki ülke arasındaki diplomatik gerilimin arka planında Fransa’nın Gazze’deki insanı kriz ve devam eden saldırılar karşısında aldığı kararlar yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak 22 Eylül 2025 tarihinde Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Paris'in bu hamlesi, Tel Aviv yönetiminde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fransa
DÜNYA

Fransa'da yaprak dökümü! Macron'a isyan eden Bakan istifa etti
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manavgat'ta talihsiz olay! İtfaiyeye yol vermek için kırmızıda geçince minibüse çarptı
Manavgat'ta talihsiz olay! İtfaiyeye yol vermek için kırmızıda geçince minibüse çarptı
Kaydet
Mesai sonrası başladığı hobi, koca bir markaya dönüştü! Yurt dışından bile alıcı buluyor
Mesai sonrası başladığı hobi, koca bir markaya dönüştü
Kaydet
CHP'de, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi
CHP'li Menderes Belediye Başkanı Çiçek, 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.