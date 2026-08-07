İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Filistin Devleti'ni tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi

Gazze'de sürdürdüğü soykırım nedeniyle küresel kamuoyunda giderek yalnızlaşan Tel Aviv yönetimi, umduğu siperi Paris'te de bulamadı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Filistin Devleti’ni tanıyan ve Tel Aviv’in hukuk tanımaz politikalarını eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef alarak, "Bizi sırtımızdan bıçakladı" hezeyanında bulundu.

"BIÇAĞI SIKICA ÇEVİRDİ"

Kanal 14 televizyonuna konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, "Macron bıçağı sıkıca çevirdi" ifadelerini kullandı.

Chikli, Fransa iç siyasetine de değinerek Paris yönetimi içinde İsrail’in pozisyonuna destek veren ana aktörün Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi olduğunu öne sürdü. İsrailli Bakan ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine aldığı kararları da tanımadıklarını ve karşı çıktıklarını yineledi.

İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı! "Bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı çevirdi"

FRANSA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMIŞTI

İki ülke arasındaki diplomatik gerilimin arka planında Fransa’nın Gazze’deki insanı kriz ve devam eden saldırılar karşısında aldığı kararlar yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak 22 Eylül 2025 tarihinde Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Paris'in bu hamlesi, Tel Aviv yönetiminde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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