Esad rejimi ve destekçileri İdlib’deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki yerleşim bölgeline düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
İdlib’de hava saldırısı: 9 sivil öldü
21.07.2019 - 17:49 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Beşar Esad rejiminin İdlib’de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.
Etiketler : İdlib,dünya haberleri,
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