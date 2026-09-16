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Dünya

Mukaddes topraklara saldırı girişimi! İHA havada imha edildi

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Mukaddes topraklara saldırı girişimi! İHA havada imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mekke-i Mükerreme'yi hedef aldığı belirtilen bir İHA'nın kutsal kentin yasaklı hava sahasına ulaşmadan engellendiğini açıkladı.

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Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ardından bu kez Mekke-i Mükerreme'ye yönelik İHA saldırısı girişimi gündeme geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait olduğunu açıkladığı İHA'nın kutsal kentin yasaklı hava sahasına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İHA'nın salı akşamı Mekke-i Mükerreme'nin güneyinde Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyledi.

Kutsal topraklara İHA saldırısı girişimi! Havada imha edildi
Başlık ResmiKutsal topraklara İHA saldırısı girişimi! Havada imha edildi

2017'DEN BU YANA İKİNCİ GİRİŞİM

El-Maliki, saldırının Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimi olduğunu söyledi. Husilerin Temmuz 2017'de de kutsal kenti balistik füzeyle hedef aldığını belirten El-Maliki, söz konusu saldırının da engellendiğini hatırlattı.

Mekke-i Mükerreme'nin güvenliğinin Suudi Arabistan için "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyen El-Maliki, kutsal kentin güvenliğinin korunacağını dile getirdi.

HUSİLER SALDIRIYI REDDETTİ

Husiler ise Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme'yi hedef aldıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Husilerin siyasi kanadından Hazım el-Esed, "Mekke-i Mükerreme'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" dedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının Yemen'in Marib bölgesi üzerinde karadan havaya füzeyle vurulduğunu iddia etti.

PAKİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimini kınadı.

"Mekke-i Mükerreme'ye yönelik alçakça ve menfur İHA saldırısı girişimini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyorum. Pakistan halkı bu çirkin eylem karşısında üzgün ve tedirgindir. Bu kınanması ve affedilmesi mümkün olmayan eylemin bizlerde yol açtığı derin ıstırap ve üzüntüyü anlatmaya hiçbir kelime yetmez."

"SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDA DURUYORUZ"

Saldırı girişiminin engellenmesinin ardından tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Şerif, bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini söyledi.

"Bölgemiz çatışmalardan zaten fazlasıyla zarar gördü. Diyalog ve diplomasi, barışa giden sürdürülebilir tek yol olmaya devam ediyor."

Pakistan'ın Suudi Arabistan'a desteğini de yineleyen Şerif şöyle devam etti:

"Pakistan, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra Harameyn-i Şerifeyn'in güvenliği ve kutsiyetinin savunulması konusunda kardeş Suudi Arabistan'ın yanında, omuz omuza ve güçlü bir şekilde durmaktadır."

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILAR ARTTI

Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimi, Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'a yönelik çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıklamasının ardından geldi.

Husiler, pazartesi günü bir hava üssüne düzenlenen saldırıyı da üstlendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırıda 13 sivilin yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan ayrıca cuma günü ülkenin önemli petrol taşıma güzergahlarından Doğu-Batı Boru Hattı'nı devre dışı bırakan saldırıdan Irak merkezli İran yanlısı başka bir grubu sorumlu tuttu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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