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Dünya

Lahey'den kritik karar! Eski Cumhurbaşkanı Thaçi savaş suçlarından hüküm giydi

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Lahey'den kritik karar! Eski Cumhurbaşkanı Thaçi savaş suçlarından hüküm giydi

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçlarından suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

58 yaşındaki Thaçi, 1998-1999 yıllarında Sırbistan'a karşı yürütülen Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) üst düzey komutanlarından biriydi.

Laheyden kritik karar! Eski Cumhurbaşkanı Thaçi savaş suçlarından hüküm giydi
Başlık ResmiLaheyden kritik karar! Eski Cumhurbaşkanı Thaçi savaş suçlarından hüküm giydi

CİNAYET, İŞKENCE VE YASA DIŞI GÖZALTI

Mahkeme, Thaçi'yi savaş sırasında işlenen cinayet, işkence ve yasa dışı gözaltı dahil çeşitli suçlardan mahkum etti.

Reuters'ın aktardığına göre mahkeme, siyasi muhalifler ile Sırp güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı düşünülen 96 kişinin UÇK güçleri tarafından öldürülmesinden Thaçi'yi suçlu buldu.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Thaçi hakkındaki savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından 5 Kasım 2020'de Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmişti.

İstifasının ardından Lahey'e giden Thaçi gözaltına alınmış ve aynı yıl ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Thaçi, yargılamanın başında hakkındaki suçlamaların tamamen mesnetsiz olduğunu savunarak tüm suçlamaları reddetmişti.

Thaçi'nin yanı sıra eski Kosova Meclis Başkanları Kadri Veseli ve Yakup Krasniçi ile eski UÇK komutanlarından Recep Selimi de aynı süreç kapsamında Lahey'e götürülmüştü.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, Thaçi hakkındaki insanlığa karşı suçlar kapsamında yöneltilen suçlamaları ise reddetti. Heyet, sivillere yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının varlığının kanıtlanamadığına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele etmenin suç olmadığını, davanın bu amaç doğrultusunda kullanılan yöntemlerle ilgili olduğunu açıkladı.

DİĞER ÜÇ SANIK DA SUÇLU BULUNDU

Davada Thaçi ile birlikte yargılanan eski Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin de aralarında bulunduğu diğer üç sanık da suçlu bulundu.

Savcılar Thaçi hakkında 45 yıl hapis cezası talep etmişti. 2020'den bu yana Lahey'de tutuklu bulunan Thaçi'nin karara karşı temyize başvurması bekleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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