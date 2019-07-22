Yangın, Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.
Londra'da AVM'de yangın
22.07.2019 - 12:14 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken yangının hızla yayıldığı belirtildi.
Etiketler : Londra,yangın,dünya haberleri,
638775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638775.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER