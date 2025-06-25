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Haberler > Dünya > 2001’den beri her yerde bu kalıntılar aranıyor! Bulana 12 milyon TL'lik ödül verilecek

2001’den beri her yerde bu kalıntılar aranıyor! Bulana 12 milyon TL'lik ödül verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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2001’den beri her yerde bu kalıntılar aranıyor! Bulana 12 milyon TL&#039;lik ödül verilecek
Avustralya, Cinayet, Ödül, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya polisi, 2001'de öldürülen ve cesedi bulunamayan İngiliz turist Peter Falconio'nun kemik kalıntılarının bulunması konusunda bilgi sağlayana, 500 bin Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Northern Territory eyaleti polisi, Temmuz 2001'de öldürülen ancak cesedi bulunamayan Falconio'nun kemik kalıntılarının bulunması konusunda harekete geçti. 

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSA AİT KALINTILARI BULANA BÜYÜK ÖDÜL

Polis yetkililerinden Mark Grieve, birilerinin, Falconio'ya ait kalıntıların bulunabilmesi için bilgi verebileceğini umduklarını, bu kişiye 500 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 12 milyon TL) kadar ödül vereceklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE ÖDÜL TEKLİF ETMİŞLERDİ

Daha önce yaklaşık 250 bin Avustralya doları ödül vermeyi teklif ettiklerini, süreci hızlandırmak için miktarı artırdıklarını dile getiren Grieve, Falconio'yu öldüren Bradley John Murdoch'un, İngiliz turistin cesedini nereye sakladığına ilişkin soruları cevapsız bıraktığını bildirdi.

İNGİLİZ TURİST OTOYOLDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İngiliz turist Falconio, 24 yıl önce, kız arkadaşı Joanne Lees ile Avustralya'ya gelmişti. Çift, Alice Springs kentinin 300 kilometre kuzeyinde bir otoyoldayken Bradley John Murdoch tarafından durdurulmuştu.
Arabasının motorunda bir sorun olduğunu söyleyen Murdoch, kendisiyle aracın arkasına gelen Falconio'yu ateş ederek öldürmüş, kız arkadaşı Lees'in ise ellerini bağlayıp başını örtmüştü.
Lees, Murdoch'tan kaçmayı başarırken Falconio hayatını kaybetmişti.
Murdoch daha sonra yakalanmış, 2005'te cinayetten ve adam kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunmuş, müebbet hapse mahkum edilmişti.
Polis, Falconio'nun cenazesini bulamamış, Murdoch ise İngiliz turistin cesedini nereye sakladığını açıklamamıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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