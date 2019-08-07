Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB’yi 31 Ekim’e kadar terk edeceğiz dedi.
Boris Johnson tarih verdi
07.08.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekime kadar çıkacağını duyurdu.
Etiketler : Boris Johnson,
642317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642317.aspx
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