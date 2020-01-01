Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimi İdlib’in 15 kilometre güneydoğusunda yer alan Sarmin beldesindeki okula saldırdı. Füze ile gerçekleşen saldırı sonucu 5'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.