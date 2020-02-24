Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.
El Bab'da bomba yüklü araç patladı
24.02.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elbab,patlama,
683654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683654.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER