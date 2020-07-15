Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı
15.07.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : el bab,hava saldırısı,
718291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718291.aspx
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