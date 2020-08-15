Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde yerel saatle 16:20’de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaparken tespit edilen Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü duyuruldu.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
15.08.2020 - 20:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA/AA
Etiketler : ermenistan,
725138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER