Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde yerel saatle 16:20’de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaparken tespit edilen Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü duyuruldu.