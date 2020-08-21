Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejime bağlı milisler, sabah saatlerinde İdlib kentinin güneyinde yer alan Fıteyra köyüne topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.