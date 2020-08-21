Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejime bağlı milisler, sabah saatlerinde İdlib kentinin güneyinde yer alan Fıteyra köyüne topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
21.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimine bağlı milislerin İdlib'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : esad,rejim,sivil,
726301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/726301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER