Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
19.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
761100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761100.aspx
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