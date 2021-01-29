Macaristan, Çinli Snopharm şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay vererek Çin aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu.
Macaristan, Çin koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
29.01.2021 - 14:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Macaristan, Çinli Snopharm şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay vererek Çin aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu.
Etiketler : macaristan,koronavirüs,kovid-19,
763659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763659.aspx
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