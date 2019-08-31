Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Murat Tokmak kimdir, Murat Tokmak Trabzonspor, Masterşef Murat kaç yaşında, Master şef Murat Tokmak kimdir... TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonu ile bomba gibi ekranlara döndü! Jüri üyesi olarak Danilo Zanna'nın katılması ile daha da renkli hale gelen programda 14 yarışmacı nasıl bir performans sergileyecek merakla beklenirken bu 14 yarışmacının yaşları, meslekleri gibi konular da oldukça merak ediliyor. MasterChef Murat Tokmak kimdir, Masterşef Murat kimdir gibi konular oldukça sık araştırılıyor.

MASTERCHEF MURAT TOKMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Murat Tokmak, küçüklüğünden beri yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor. Türkiye'nin ve Trabzon'nun MasterChef'i olmaya geliyorum diyen Murat Tokmak, bunun kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.

Murat Tokmak'ın Trabzonspor Kulübü'nde eskiden şef olduğu biliniyor.