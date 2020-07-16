Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Okul giriş ekranı trendlere yerleşti. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardında e okul vbs öğrenci girişi araştırılıyor. e-okul sistemi üzerinden sınav sonuçları duyuruluyor, devamsızlık ile ilgili bilgiler veriliyor. Tüm bunların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. İşte e-Okul giriş ekranı! e-Okul VBS- öğrenci girişi nasıl yapılır? LGS e okul, meb.gov.tr giriş ekranı

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI TIKLAYINIZ

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak.