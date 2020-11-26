ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.