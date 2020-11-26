ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
26.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : KPSS önlisans sonuçları,
749057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/749057.aspx
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