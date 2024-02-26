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    • Haberler > Eğitim > Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler dikkat! MEB, sınav sonuçlarını açıkladı

    Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler dikkat! MEB, sınav sonuçlarını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler dikkat! MEB, sınav sonuçlarını açıkladı
    Milli Eğitim Bakanlığı, Haber

    Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Şubat 2024’te gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Tekin, sınava katılan öğretmen ve okutmanlara başarılar diledi.

    Sınava giren adaylar sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabilecek.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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