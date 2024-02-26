Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler dikkat! MEB, sınav sonuçlarını açıkladı
Eğitim Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Şubat 2024’te gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Tekin, sınava katılan öğretmen ve okutmanlara başarılar diledi.
Sınava giren adaylar sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabilecek.