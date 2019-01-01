Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa BİLGİTEKİN

ANKARA

Devletin, kaçak yapılar konusunda vatandaşıyla son kez barıştığı İmar Barışı bir kez daha uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda kaçak yapıların yıkımıyla mağduriyetlerin oluşmaması için süreyi bir kez daha uzatma kararı aldı. İmar Barışı’nda 13-14 milyon yapının barış kapsamında değerlendirilmesi beklenirken elde edilecek gelir de 40 milyar TL olarak hedefleniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı konusunda yaptığı son açıklama ile başvuru sayısının 9,5 milyon, elde edilen gelirin ise 14 milyar TL olduğunu söylemişti.

KUMLA SAKLANAN KAÇAK

İmar Barışı’nda 2’nci kez uzatılma kararı alınırken, 6 aylık süreçte vatandaşlar kaçak yapılarının İmar Barışı kapsamında değerlendirilmesi için ilginç yollara başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen’in “Kaçak yapıların yıkılmasında engel yok, boşuna uğraşmasınlar” demesine rağmen bazı uyanıklar boş durmadı. Kimileri Kapadokya Bölgesi’nde kaçak yapılarını kum yığınlarıyla gizlemeye çalışırken, kimileri de kaçak yapılarının olduğu bölgeye “15 Temmuz mahallesi” tabelaları astı. İmar Barışı’nda uyanıkların en gözde bölgesi Karadeniz Yaylaları oldu. Yaylalardaki kaçak yapılara da af getirileceği haberleri sonrasında vatandaşlar, fırsat bilerek derme çatma evler yaptı. Bakanlık ise evleri tek tek yıktı.

