Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruda, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered'a yetki verildiği ifade edildi.