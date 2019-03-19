Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruda, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered'a yetki verildiği ifade edildi.
Hazineden 3 kuruluşa tahvil artırımı yetkisi
19.03.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı,tahvil,Goldman Sachs,J.P.Morgan,Standard Chartered',
611284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611284.aspx
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