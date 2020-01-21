Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin artması, listeyi değiştirdi. Arnault, 117 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ismi oldu. İkinci Bezos’un kişisel serveti 115,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.