Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin artması, listeyi değiştirdi. Arnault, 117 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ismi oldu. İkinci Bezos’un kişisel serveti 115,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

 