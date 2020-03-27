Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
27.03.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,ekonomi,bist,
691453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691453.aspx
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