Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.