İstanbul Kapalıçarışı'da 6,9960 liradan alınan dolar, 6,9980 liradan, 7,5840 alınan euro ise 7,5960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,99 liradan, euro ise 7,60 liradan satılmıştı.
Dolar 7 liranın altında! (13 Mayıs 2020 dolar ve euroda son durum)
13.05.2020 - 09:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5860 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
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