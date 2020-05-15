Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.208,39 puanlık artışla 100 bin 401,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı.