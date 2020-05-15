Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.208,39 puanlık artışla 100 bin 401,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı.