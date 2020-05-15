Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.208,39 puanlık artışla 100 bin 401,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
15.05.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 1,22'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,istanbul,bist,
704203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704203.aspx
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