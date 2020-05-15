Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,58'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 575,12 puanlık artışla 99 bin 768,15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de 0,03 değer kazandı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
15.05.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,58'lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
704328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704328.aspx
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