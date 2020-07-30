Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 1,63 puanlık artışla 1.137,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de 0,23 değer kazandı.