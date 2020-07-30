Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 1,63 puanlık artışla 1.137,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de 0,23 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
30.07.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, bayram tatili öncesinde güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,
721632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721632.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER