Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petroldeki gerilemenin ardından, iç piyasada kullanılan ürüne de indirimin yolu açılmış oldu. Piyasa uzmanları, benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken, bunun pompa fiyatlarına yarın yansıyacağını kaydediyor.