Petroldeki gerilemenin ardından, iç piyasada kullanılan ürüne de indirimin yolu açılmış oldu. Piyasa uzmanları, benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken, bunun pompa fiyatlarına yarın yansıyacağını kaydediyor.
Benzine 11 kuruş indirim gelecek
13.09.2020 - 03:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına geçtiğimiz hafta önce 21 sonra da 17 kuruş olarak uygulanan iki indirimin ardından, benzinin litre fiyatlarına da düşüş geliyor.
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731439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731439.aspx
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