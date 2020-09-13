Petroldeki gerilemenin ardından, iç piyasada kullanılan ürüne de indirimin yolu açılmış oldu. Piyasa uzmanları, benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken, bunun pompa fiyatlarına yarın yansıyacağını kaydediyor.